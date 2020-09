"Die Misswahl": Miss World im Visier feministischer Aktivistinnen

"Misbehaviour", so der prägnantere Originaltitel des Films der Regisseurin Philippa Lowthorpe, blickt auf diese Ereignisse vor allem aus der Sicht der beiden Aktivistinnen Sally Alexander (Keira Knightley) und Jo Robinson (Jessie Buckley) zurück. Die bürgerlich-intellektuelle Sally will das von Männern dominierte System mit Argumenten von innen verändern. Die rebellische Jo will das Patriarchat lieber mit einem Vorschlaghammer zertrümmern. Ihre gemeinsamen feministischen Ziele verbinden sie und führen schließlich zur Planung der gewaltfreien Störaktion vor laufenden Kameras.

Zwischendurch wechselt die Perspektive aber auch immer wieder ins gegnerische Lager, zu den Veranstaltern Julia (Keeley Hawes) und Eric Morley (Rhys Ifans), BobHope (Greg Kinnear) und den Miss-World-Kandidatinnen.