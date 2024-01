Was uns zum Kannibalismus führt, normalerweise ein Tabu, das Zombies und dem ein oder anderen Serienmörder vorbehalten ist. Bayona geht damit nicht reißerisch, sondern respektvoll um. Er erspart uns hier Nahaufnahmen, aber nicht die komplizierten Gefühle, die damit einhergehen, die Fleischfetzen verstorbener Freunde zu essen. Nachdem sie mehrere Tage lang nichts gegessen haben, bricht eine moralische Diskussion darüber aus, ob sie die Überreste der Toten verzehren dürfen. Der nachdenkliche Ich-Erzähler Numa (ein fabelhafter Enzo Vogrincic) macht zuerst nicht mit, während die zwei Cousins Eduardo (Rafael Federman) und Fito (Esteban Kukuriczka) die Körper außer Sichtweite der anderen zerschneiden und teils Priester, teils Fleischhauer werden.

Die 72 Tage, die 16 von ihnen durchlebten, wurden schon oft verfilmt. Eher sensationslüstern in Rene Cardonas "Survive!" aus dem Jahr 1976. In Hollywood-Manier mit einer anglisierten Besetzung und einem frischgesichtigen Ethan Hawke unter der Regie von Frank Marshall im Jahr 1993 ("Überleben!"). Aber jetzt, wo es keine Scheu mehr vor Untertitel zu geben scheint, dürfte diese Version von Bayona in Spanisch mit einer weitgehend unbekannten und wunderbaren Besetzung jene sein, die sich am Ende durchsetzt.

Er inszeniert groß und doch ganz intim. Es fühlt sich an wie eine Rückkehr zu den Wurzeln der Authentizität, weg von Hollywood-Plattitüden, und auch weg von Blockbustern wie Bayonas vielleicht schlechtestem Film "Jurassic World 2: Das gefallene Königreich". Man darf der "Schneegesellschaft" wünschen, dass sie nicht unter einem Berg von Streamingfilmen begraben wird.

(Von Marietta Steinhart/APA)