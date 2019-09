"Downton Abbey": Serienfinale im Kinoformat

Keine Bevorzugungen

Das Besondere an den von Serienschöpfer Julian Fellows verfassten Drehbüchern ist seit jeher ein genauer Blick für historische Details, das Vermeiden von gängigen Klischees und das Nachvollziehbarwerden von sozialen Umbrüchen. Fellows lässt diese Gestalten nämlich so authentisch wie möglich auftreten und widmet seine Aufmerksamkeit in gleicher Weise den Adeligen und dem Dienstpersonal – hier wird niemand bevorzugt, sondern jeder gleich wichtig genommen. Obwohl uns die dargestellten Konflikte so fern wie möglich liegen, weil sie unübersehbar einer anderen Zeit und einer anderen Gesellschaft angehören, nehmen wir dank Fellows Begabung echten Anteil daran. Ganz weltabgehoben ist das Leben auf Downton Abbey sowieso nie: da heckt die aufgebrachte Dienerschaft im Weinkeller eine kleine Revolte aus, Homosexualität spielt ebenfalls eine Rolle, und ein irischer Attentäter richtet sogar eine Feuerwaffe auf den König.

Die Serie war seit jeher ein Liebling der Kritiker (deren einhelliger Zuspruch hat ihr sogar einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde verschafft), und auch der Kinofilm kann eigentlich nur positive Reaktionen hervorrufen – wie zum Beispiel bei mir; daher vergebe ich 4 von 5 royalen Bartspitzen.