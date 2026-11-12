Was für ein Comeback! Wer hätte gedacht, dass der in Ungnade gefallene Gérard Depardieu von Hollywood angeheuert wurde, um in einer Neuverfilmung des „Christmas Carol“ als grummeliger Ebenezer Scrooge aufzutreten? Moment, Moment! Sorry - das ist ja ein deutlich kräftiger gewordener Johnny Depp. Aber ein großes Comeback darf man es trotzdem nennen, denn hier erleben wir seine erste Rolle in Amerika seit dem Prozess gegen Amber Heard. Die Vorfreude auf den Film ist auch aus einem anderen Grund gerechtfertigt. Dickens schickt ja drei Geister ins Rennen, um den verstockten Weihnachts- und Menschenhasser durch eine Radikalkur zu kurieren. Etwas unheimlich wird es also auf jeden Fall; doch was passiert, sobald wir es mit einem Regisseur zu tun haben, der aus dem Horrorgenre kommt? Genau das ist hier der Fall: Ti West machte sich vor allem durch seine Trilogie „X“, „Pearl“ und „MaXXXine“ einen Namen und könnte daher dieser klassischen Literaturverfilmung noch besondere Schreckmomente verpassen.

© 2026 Paramount Pictures / Constantin Film Österreich Szene aus "Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte"

Drei gruselige Geister West lässt sich tatsächlich keine Gelegenheit entgehen, die Geister besonders gruselig zu zeigen: Andrea Riseboroughs Geist der vergangenen Weihnacht tritt als blasses Schleierwesen mit riesigen weißen Glupschaugen in Erscheinung, der Geist der zukünftigen Weihnacht steckt in der schwarzen Kutte des Todes, hinter der sich eine besondere Überraschung verbirgt, und selbst der jovial und verfressen auftretende Geist der diesjährigen Weihnachtsnacht (Tramell Tillman) hebt zuletzt seine Kutte, um ein ziemlich grausiges Innenleben zu offenbaren. Damit nicht genug, erheben sich auch die Geister der Abgeschiedenen vom gegenüberliegenden Friedhof und pressen ihre bleichen Fratzen oft wie Zombies an die Fenster. Kein Wunder, dass sich bei so viel Schrecken Ebenezer einmal vor Angst sogar die Hose nässt. Über all diesen mit Humor angereicherten Horrorelementen vergisst West aber auch nicht den Zeitkolorit und erweist sich als Mann mit Gespür für feine Details, wie bereits der Vorspann beweist: Dort nehmen in ebenso knappen wie eindringlichen Bildern die schroffen sozialen Gegensätze im London des Jahres 1836 für uns Gestalt an.

© 2026 Paramount Pictures / Constantin Film Österreich Szene aus "Ebenzer"

Johnny Depp, grantig und verschmitzt Der Verkleidungsfan Depp ist hier voll in seinem Element, aber vielleicht hat er die Rolle auch übernommen, um seinen privaten Frust über die holperigen letzten Jahre nach Herzenslust abreagieren zu können. Seine grantige Bissigkeit lässt jedenfalls nichts zu wünschen übrig, zugleich blitzt ihm aber auch immer wieder der Schalk aus den Augen und es wird deutlich, welche Freude ihm dieser Ausflug ins alte London bereitet. Rupert Grint weckt als ungerecht behandelter Mitarbeiter Bob Cratchit unser Mitleid, und obendrein gibt sich auch noch Ian McKellen für einen kurzen aber wichtigen Gastauftritt die Ehre.

© 2026 Paramount Pictures / Constantin Film Österreich Szene aus "Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte"

Durch die Augen einer Krähe Eine große Krähe wird zum geflügelten Leitmotiv und flattert durch den ganzen Film. Man kann sie als Seelenboten verstehen oder noch mehr in sie hineininterpretieren, da sie im Vorspann zugleich mit Ti Wests Namen erscheint. So wird sie zum allsehenden Auge des Regisseurs und einmal erleben wir sogar aus ihrer Perspektive den Flug durch eine Kirche (was zugleich eine nette Hommage an eine bekannte Szene aus Dario Argentos „Opera“ ist). West fasst also uns und Ebenezer mit kalter Hand ans Herz, die hinlänglich bekannte Handlung der berühmten Vorlage tastet er aber nicht an und belässt sie in ihrer manchmal durchaus etwas sentimentalen Süßlichkeit. (Gut so, denn sonst hätte ihn am kommenden Weihnachtsabend vielleicht Dickens selbst als wütendes Gespenst heimgesucht.) 4 von 5 Silberuhren in Bettlerhänden „Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte“ ist derzeit in unseren Kinos zu sehen. Hier geht's zu den Spielzeiten!