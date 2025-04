In dieser Spielewelt wird man im besten Fall Bauklötze staunen und im schlimmsten empfindet man den Film als Klotz am Bein. Wer weiß, vielleicht erfahren wir nicht nur, wie man etwas zusammenbaut, sondern sogar zusammenbraut. Minecraftbeer würde doch bestimmt eine Marktlücke füllen – und womöglich lernen wir auch ein paar neue Craft-Ausdrücke kennen.

Das Computerspiel des schwedischen Programmierers Markus "Notch" Petersson hat sich jedenfalls längst vom Indie-Hit zum Welterfolg entwickelt, wurde in die Spielsammlung des Museum of Modern Art aufgenommen, versammelte jährlich Fans bei Minecraft-Conventions oder dient im Schulunterricht zur Wissensvermittlung (in einer schwedischen Schule sogar als Pflichtfach). Spät, aber doch, geht jetzt "Ein Minecraft Film" von Regisseur Jared Hess an den Start.