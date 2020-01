"Ein verborgenes Leben": Sterben für den Glauben

In den Hauptrollen glänzen August Diehl und Valerie Pachner als verträumtes Ehepaar, deren heile Welt mit einem Schlag in sich zusammenbricht. In den Nebenrollen stand Mallick das Who-is-Who der deutschsprachigen Filmwelt zu Diensten. Tobias Moretti brilliert als Pfarrer, Karl Markovics als Bürgermeister und der inzwischen verstorbene Bruno Ganz als Richter. Die einzigen Wermutstropfen sind die knapp dreistündige Laufzeit und die Mischung zwischen englischen und deutschen Dialogen, weshalb man sich vor allem als österreichischer Zuseher nie wirklich in das Drama hineinfallen lassen kann.