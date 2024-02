Weltreise

Eine Millionen Minuten sind in etwa zwei Jahre und genau diese Zeit beschließt sich die Familie Küper füreinander zu nehmen. Beide teilen ihren Arbeitgeber:innen mit, dass sie nur noch im Homeoffice arbeiten wollen. Auch wenn die Beförderung dadurch immer unwahrscheinlicher wird, entscheidet sich die Familie, das erste Jahr in Thailand und das zweite in Island zu verbringen.