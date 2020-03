„Elfie Semotan: Photographer“ – Künstlerin im Porträt

Elfie Semotan gehört zu den wichtigsten österreichischen Künstlerinnen unserer Zeit. Die gebürtige Welserin begann ihre Karriere als Model im Paris der sechziger Jahre, aber wechselte schließlich schon bald auf ihren Platz hinter die Kamera. In den siebziger Jahren gestaltete sie Werbekampagnen und Mitte der 80er Jahre feierte sie ihren internationalen Durchbruch mit Arbeiten für Vogue, Elle, Harper’s Bazaar und dem New Yorker. All das spart Joerg Burger in seiner Doku über die inzwischen 78jährige Semotan jedoch aus.