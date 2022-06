"Elvis"-Kritik: Austin Butler rockt als King das Kino

Musikalisches Erwachen

Besonders eindrucksvoll inszeniert Luhrman das musikalische Erwachen des Jungen: Elvis, der in einer Schwarzen Siedlung aufgewachsen ist, beobachtet mit atemloser Spannung einen Blues-Sänger durch ein Loch in der Holzwand, bevor er ein paar Schritte weiterläuft und sich gemeinsam mit dem Publikum einer Zelt-Messe zur Begleitung des Gospel-Chores in Trance tanzt.

Vor allem bei den Konzertauftritten versteht es der Regisseur, unglaublich dynamisch zu inszenieren, bringt eine perfekte Schnitt-Technik zum Einsatz, verwendet immer wieder Split-Screen und mengt auch geschickt originale Filmaufnahmen mit ein. Obendrein mischt er vorsichtig ein paar zeigemäße Elvis-Interpretationen unter den Soundtrack.