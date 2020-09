"Enfant Terrible" im Kino: Süchtig nach Erfolg

Genialer Hauptdarsteller

Der Hauptgrund, warum die Kulissen in Vergessenheit geraten, ist die großartige Leistung von Oliver Masucci. Der ehemalige Burgschauspieler geht vollkommen in seiner Figur auf. Er redet sich in seinen wirren Monologen in Rage, aber schafft es auch eine gewisse Prise Humor in die Figur zu packen. Unterstützt wird er dabei von einem großartigen Ensemble, in dem mit Harry Prinz und Michael Ostrowski auch zwei bekannte Österreicher vertreten sind.