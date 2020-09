"Enola Holmes" auf Netflix: Sherlocks junge Schwester löst den Fall

Fleabag-Anklänge

Obwohl Regisseur Harry Bradbeer bisher ausschließlich für Serienproduktionen tätig war, bringt er zwei gute Voraussetzungen für seine neue Aufgabe mit: einerseits hat er mit „Dickensian“ schon einmal eine Geschichte mit viel Zeitkolorit aus dem London des 19. Jahrhunderts erzählt; andererseits bewies er als Verantwortlicher für die Kultserie „Fleabag“ Talent bei komödiantischem Timing und übernahm von dort gleich einige Stilmittel für die aktuelle Netflix-Produktion. Tatsächlich erinnert die junge Millie Bobby Brown („Stranger Things“) als Wildfang Enola mitunter stark an die altere Kollegin Phoebe Waller-Bridge in der Fleabag-Rolle: so durchbrechen zum Beispiel beide Frauen immer wieder die sogenannte vierte Wand, um sich direkt an die Zuschauer zu wenden.