"Everest": Yeti-Abenteuer ohne Charme und Persönlichkeit

Die jugendliche Yi (im Original gesprochen von Chloe Bennet) entdeckt am Dach ihres Hauses in Shanghai ein seltsames Tier, das sich bald als Baby-Yeti herausstellt. Sie versteckt den kleinen Yeti, der gar nicht so klein ist, vor seinen Verfolgern, den Handlangern des exzentrischen Milliardärs Burnish ( Eddie Izzard). Das legendäre Fabelwesen ist die Krönung seiner Sammlung seltener Tierarten. Seine Chef-Zoologin Dr. Zara ( Sarah Paulson) ist mit einer kleinen Armee hinter dem Ausbrecher her, um ihn wieder einzufangen. Um das zu verhindern, begibt sich Yi kurzerhand auf eine abenteuerliche Reise zum höchsten Berg der Welt, der auch gleich als Namensstifter herhalten muss. Mit von der Partie sind – anfangs eher unfreiwillig – auch ihre beiden Freunde aus der Nachbarschaft: der Handy-fixierte Teenager Jin ( Tenzing Norgay Trainor) und sein kleiner Bruder Peng ( Albert Tsai).

So weit, so gut. Was folgt, könnte ein mitreißendes DreamWorks-Abenteuer im Stil von "Kung Fu Panda" oder zuletzt "Drachenzähmen leicht gemacht" werden. Doch leider mangelt es dem Film an Emotionalität, Originalität und Persönlichkeit, um die ganze Familie wirklich gut zu unterhalten.