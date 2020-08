"Exil": Rassismus oder gerechtfertigter Hass?

Fremd

Der Thriller versucht seinem Publikum die persönliche Wahrnehmung eines Menschen mit Migrationshintergrund näher zu bringen. Während der Pharmaingenieur versucht seinen Job so gut wie möglich zu machen, wird er ständig daran erinnert, dass er ein Fremder ist. Diese Konfrontation mit seiner Herkunft findet zu großen Teilen in seinem eigenen Kopf statt und liegt wie ein Filter über seinen sozialen Interaktionen. Schon bald zweifelt man auch als Zuseher an der gezeigten Realität. „Exil“ bietet einen großen Spielraum für Interpretationen, die Fragen über das Erzählen an sich aufwerfen. Die inhaltliche Komplexität wird dabei visuell durch lange Steadycamfahrten untermauert. In den endlosen Gängen es Pharamkonzerns verschmelzen Zeit und Raum zu austauschbaren Komponenten, die in Xhafers Universum keine Macht mehr zu haben scheinen.