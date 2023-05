Familie über alles

In "Fast X” steht wieder die Familie im Vordergrund. Ständig wird betont, wie wichtig diese ist und das eine Familie auch mehr sein kann als nur Blutsverwandschaft. Das nimmt sich auch Schurke Dante zu Herzen und möchte die Mörder seines Vaters vor allem dadurch leiden sehen, in dem er deren Familienmitglieder quält. Anstatt Torretto einfach zu töten, versucht er ihn an den absoluten Rand der Verzweiflung zu bringen, was stellenweise zu absurden Szenen führt. Immer wieder bekommt Dante die Chance, sich an dem selbstbewussten Rennfahrer zu rächen, doch beschließt, ihn davonkommen zu lassen. Dadurch zieht sich die Handlung ewig in die Länge und man sehnt sich nach einem finalen Showdown, der endlich für klare Verhältnisse sorgt.