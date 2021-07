"Flags of Our Fathers" auf Amazon Prime : Eastwoods Anti-Kriegsfilm

Verschränkte Zeitebenen

Dabei verschränkt Drehbuchautoren William Broyles Jr. und Paul Haggis die Zeitebenen kunstvoll ineinander: Einerseits ist das Geschehen auch in unserer Gegenwart verankert, da der Sohn eines der drei Männer Recherchen für ein Buch anstellt und alle noch lebenden Zeitzeugen interviewt. Andererseits verfolgen wir den Propagandazug der "Helden" durch Amerika und bekommen dabei individuelle Rückblenden ins Kriegsgeschehen geboten (so geschickt in Szene gesetzt, dass oft von einem Lidschlag zum andern der Schauplatz gewechselt hat), und schließlich erfahren wir auch noch die weiteren Schicksale der Beteiligten nach Ende des Zweiten Weltkriegs.