„Gehört, gesehen“: Ein Blick hinter die Kulissen von Ö1

Anfangs ist man irritiert und fasziniert zugleich, denn endlich sieht man die Gesichter zu den wunderbaren Stimmen, die einen durch den Tag begleiten. Es braucht einen kurzen Moment, um das täglich im Radio gehörte mit den Bildern auf der Leinwand in Einklang zu bringen. Schnell sieht man, dass die Radiomacher lieben was sie tun und dementsprechend zurückhaltend sind, wenn es um Veränderungen geht. Von der Leitung, zur Musikabteilung bis hin zu den Moderatoren erkennt man, dass man sich in einem Umfeld zu beweget, in dem jeder ein Spezialist auf seinem Gebiet ist. Die unterschiedlichen Zugänge der RedakteurInnen führen schließlich zu einer Gruppendynamik, aus der täglich ein gut kuratiertes Programm entsteht, das von ca 630 Tausend Menschen gehört wird.

Zahn der Zeit