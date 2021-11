"Ghostbusters: Legacy" im Kino: Geisterjäger-Museums-Tour

Ghostbusters-Artefakte

Wenn die Nachwuchs-Geisterjäger loslegen, glaubt man zunächst, dass "Stranger Things" plötzlich in einen Kinofilm verwandelt wurde, aber das ist eher ein Rückkopplungs-Effekt, da die Netflix-Serie ja ihrerseits vom Geist der 1980er erfüllt ist und viele Anspielungen auf entsprechende Filme aus dieser Periode enthält.

Das aktuelle Werk zehrt natürlich stark von der Vergangenheit und lädt uns zu einer regelrechten Ghostbusters-Museums-Tour ein, da immer mehr Artefakte ans Licht gezogen werden: seien es Arbeits-Kleidungsstücke, eine Brille, das legendäre Auto oder noch viel mehr elektronische Gerätschaften in einem unterirdischen Labor.

All das trägt sozusagen den Staub der 80er-Jahre an sich und wird durch die jungen Hände wieder reaktiviert. Die ältere Generation ist vorerst nur in Form von YouTube-Clips oder Fotos präsent, doch das wird mit Sicherheit nicht so bleiben.

Auch die originalen Gespenster werden wieder zurückgebracht – abgesehen von einem witzigen Zwischenspiel mit diesmal sehr klein geratenen Marshmallow-Geistern gibt es echte Höllenhunde und eine weitere altvertraute Bedrohung.