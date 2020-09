"Gott, du kannst ein Arsch sein!": Roadtrip bis zum Ende

Schöne Landschaften, absurde Situationen

Was an Kitsch eingespart wird, verliert sich nur leider oft in unglaubwürdigen Situationen. Da kommt es schon mal vor, dass Steffi und Steve unterwegs auf Kühen reiten (bitte nicht nachmachen!), problemlos nachts in eine Skihalle einbrechen oder sich ohne Bargeld oder Kreditkarte ein Zimmer in einem Luxushotel erschwindeln können. Auch die Flucht vor einem wütend-brutalen Tankstellenbetreiber (Publikumsliebling Benno Fürmann) ist nicht wirklich humorvoll, sondern eher absurd.

Warum das verzweifelte Elternpaar wiederum der kranken Tochter, die mit einem Fremden alleine im Auto unterwegs ist, planlos hinterherhetz, anstatt vielleicht mal die Polizei einzuschalten, muss man auch nicht verstehen. Immerhin sind die Landschaftsszenen unterwegs wunderschön, Kameramann Torsten Breuer holt dabei alles heraus.