Worum geht's in "Hades"?

Dabei steht einer ganz im Zentrum von "Hades": Anoushiravan Mohseni. Schließlich spielt der 47-Jährige nicht nur die Hauptfigur Reza, sondern hat gemeinsam mit Horst-Günther Fiedler auch das Drehbuch verfasst - zum Teil auf seiner Lebensgeschichte basierend. So war der im Iran geborene Mohseni einst selbst Kampfsportler und Bodyguard, bevor er sich der Schauspielerei zuwandte und etwa in Hans-Günther Böckings "Taktik" oder Houchang Allahyaris "Der letzte Tanz" zu sehen war. Zumindest ersteren Lebensstrang teilt er sich mit "Hades"-Hauptfigur Reza.

Der Zehnjährige wächst nach der Migration mit seinem Bruder und seiner Mutter unter prekären Umständen in Wien auf. Bald lernt er in der ärmlichen Wohnsiedlung, dass er Köpfchen braucht, will er sich Träume wie ein Fahrrad realisieren - und auch die eine oder andere verteilte Watsche kann nicht schaden, will man sich gegen die lokale Jugendgang behaupten. So wird Reza als junger Mann folgerichtig zum Martial-Arts-Kämpfer, was den Unterweltboss Milan (Tim Seyfi) auf ihn aufmerksam werden lässt. Er holt sich Reza als Ausputzer, der mit den beiden weniger hell auf der Torte strahlenden Kerzen Mo (Aleksandar Petrović) und Dragan (Igor Karbus) das Geld für den Boss eintreibt, wobei auch für ihn mehr als genug überbleibt.

Im Herzen ist Reza bei aller nötiger Brutalität aber natürlich ein guter Kerl geblieben. Und so verliebt er sich in die Studentin Beatrice (Alma Hasun), was ihm neue Perspektiven jenseits der Kriminalität eröffnet. Ein letzter Coup soll es richten. Dass die Polizei in Person von Inspektor Czermak (Fritz Karl) Milan und seiner Bande schon auf den Fersen ist, droht diese Lebensveränderung allerdings zu konterkarieren.