"Hellboy – Call of Darkness": Der Superheld aus der Hölle ist zurück

Weniger Superheld, mehr Monster

Meist wirkt es sich sehr positiv auf das Kinoerlebnis aus, wenn man ohne hohe Erwartungen in den Film geht. Das war in diesem Fall nach dem nicht sehr überzeugenden Trailer der Fall. Und natürlich hatten auch wir die beiden " Hellboy"-Filme mit Ron Perlman im Hinterkopf. Doch " Hellboy – Call of Darkness" überrascht sofort mit einem mystischen Einstieg und überzeugt dann mit einem ziemlich guten Pacing der eigentlich sehr geradlinigen Handlung:

Die superböse Hexe "Nimue die "Blood Queen" (von Milla Jovovich ziemlich ausdruckslos gespielt) wurde vor Jahrhunderten von König Artus zerstückelt und ihre Einzelteile in ganz England verteilt. Der etwas dümmliche … ja, was ist er eigentlich? Gruagach ist eine Chimära, ein mythologisches Mischwesen mit Wildschweinkopf. Er hat noch eine Rechnung mit Hellboy offen, ebenso wie die ekelige Hexe Baba Jaga.