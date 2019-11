"Hustlers": Jennifer Lopez als Männer abzockender Wirbelwind

Die Geschichte wird im Jahr 2014 rückblickend aus der Sicht von Dorothy/Destiny erzählt ( Constance Wu, bekannt aus "Crazy Rich" und der TV-Serie "Fresh Off The Boat"). Dadurch bringt Regisseurin und Drehbuchautorin Lorene Scafaria ("Mit besten Absichten") auch eine moralische Dimension in die Geschichte, die auf der 2015 im US-Magazin " New York" erschienenen Reportage " The Hustlers at Scores" basiert. Denn im Gespräch mit einer Journalistin blickt Dorothy nicht nur mit Wehmut auf die guten alten Zeiten, sondern auch ein wenig reumütig auf ihre Beziehung mit Ramona zurück.

Zurück zum Mindestlohn oder Wall-Street-Typen abzocken?

Nach der Finanzkrise ist das Geschäft im Moves eingebrochen. Die Gäste schmeißen nicht mehr mit Bargeld um sich und erwarten inzwischen für ihr Geld auch sexuelle Mehrleistungen. Doch in dieses uralte Business wollen Ramona und Destiny nicht einsteigen!

Aber was sollen die bis dahin gut verdienenden Stripperinnen machen? "Du kannst nicht ewig tanzen", sagt Ramona. "Und was willst du nachher machen. Wieder zurück zum Mindestlohn?" Geld muss her. Immerhin haben Ramona und später auch Destiny Töchter, die es zu versorgen gilt. Ramona schlägt daher Destiny und ihren beiden Kolleginnen Annabelle ( Lili Reinhart, bekannt aus der TV-Serie "Riverdale") und Mercedes ( Keke Palmer, bekannt aus der TV-Serie "Scream") einen verwegenen Plan vor: Zu viert schleppen sie lukrative Männer in ganz Manhattan ins Moves ab, wo sie an deren Umsatz beteiligt werden. Doch als ihr Beispiel Schule macht, schrumpfen die Einnahmen wieder. Ramona beschließt den Männern Drogen in das Getränk zu mixen, damit die Kreditkarte locker sitzt. Diese wird dann bis an die Höchstgrenze belastet.