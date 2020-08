"I Still Believe" – Rührselige Romanze mit Gottes Segen

Für das Regisseur-Brüderpaar Andrew und Jon Erwin sind emotionale Musikfilme spätestens seit "Der Song meines Lebens" kein Neuland mehr. Bei "I Still Believe" wird die Musik aber zum Trägerelement einer Dynamik, die anfangs doch recht befremdlich daherkommt. Oder waren Sie schon einmal auf einem Konzert, bei dem das Publikum kollektiv zu Jesus betet? Hinzu kommt das Christliche College, Kreuze als modische Accessoires, Bibel-Klassen … alles Dinge, die für unzählige amerikanische Jugendliche jedoch völlig alltäglich sind. Und irgendwie gewöhnt man sich im Laufe des Filmes sogar daran. Man beobachtet diese fromme Lebenswelt zwar nicht selten mit Augenverdrehen, aber mit einer gewissen Faszination, auch wenn man selbst eher weniger an medizinische Wunder durch die Kraft von Gebeten glaubt.

KJ Apa und Britt Robertson als gläubiges Traumpaar

Dass der Kitsch hier aus allen Ecken trieft, versteht sich von selbst. Aber genau das erwartet man auch bei so einem Film. "Riverdale"-Feschak KJ Apa (23) liefert immerhin eine so authentische Performance ab, wie es sich der echte Jeremy Camp wohl nicht besser hätte wünschen können. Partnerin Britt Robertson steht ihm als katholisches Good-Girl schauspielerisch in nichts nach, zudem hat die 30-Jährige bereits profunde Romanzen-Erfahrung mit Filmen wie "Kein Ort ohne dich" oder "Den Sternen so nah". Hinzu kommen namhafte Kollegen wie Gary Sinise ("Forest Gump") und Country-Star Shania Twain als Jeremys Eltern – denn nicht nur der Glaube an Gott, auch der Zusammenhalt der Familie ist ein wesentliches Thema und willkommene Abwechslung in all der romantischen Dramatik.