"Im Sumpf": Ein böser Wald im kommunistischen Polen

Ein Wald mit Vergangenheit

Wir befinden uns übrigens in den frühen 80er Jahren und die Serie fängt die desillusionierende Stimmung in dieser Endzeit des Kommunismus erschreckend realistisch ein: Überwachung, Bedrückung, Bedrohung und Furcht herrschen vor; Lebensträume und -pläne werden enttäuscht und verlaufen im Sand. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass man in einer derart tristen Umgebung mit verfallenden Plattenbauten keine Chancen auf Selbstverwirklichung hat. Neben der Stadt gibt es aber auch noch die Natur und gerade dieser düsterer Waldlandschaft mit ihren kahlen knorrigen Bäumen und von braunem Laub bedeckten Böden kommt in der Netflix-Serie eine zentrale Bedeutung zu, wie bereits der Vorspann verdeutlicht: wir sehen eine weißhaarige Alte mit gesenktem Kopf in dem Wald stehen, während sich allerlei Gewürm über den Boden schlängelt und schließlich den Titelschriftzug „Rojst“ der Serie bildet - was auf Polnisch eigentlich Feuchtgebiet heißt. Einprägsame Naturaufnahmen kehren immer wieder und die Landschaft wirkt wie ein unheimlicher Märchenwald, der böse Geheimnisse birgt. Mit dieser Ahnung liegt man gar nicht so falsch, denn für den alten Journalisten spielt zugleich die Vergangenheit eine wichtige Rolle: kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ist es in dem Wald zu schlimmen Vorfällen gekommen und es hat Tote gegeben.