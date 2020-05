"Into the Night": Flucht-Flug vor der tödlichen Sonne

Gruppenbildungen

Während es sonst üblich ist, dass zunächst die Charaktere in einer ersten Folge langsam und ausführlich vorgestellt werden, geht es hier gleich direkt zur Sache und in der ersten halben Stunde passiert so viel, dass man daraus mindestens zwei Katastrophenfilme machen könnte. In den weiteren Folgen wird die Sonnen-Flucht mit Zwischenlandungen fortgesetzt, aber die Zahl der Passagiere dünnt sich allmählich aus, weil an Bord diverse Spannungen entstehen. Die sechs Episoden tragen als Titel immer den Vornamen einer der Hauptpersonen – also Sylvie, Mathieu oder Jakub, Ayaz, Rik und Terenzio – und so erhalten wir auch kurze Einblicke in die früheren Lebensumstände der jeweiligen Figuren. Uns bietet sich ein sehr vielseitiges Spektrum: hier treffen in einer Extremsituation verschiedene Temperamente, Nationalitäten, Ethnien, Religionen und Sprachen aufeinander, weshalb sich auch manchmal Verständigungsprobleme ergeben oder absichtlich herbeigeführt werden, weil nicht jeder mitbekommen soll, was gerade besprochen wird. Man könnte die Serie als Versuchsanordnung für Gruppendynamik auffassen. Statt gemeinsam die extreme Lage zu meistern, bilden sich Interessensgemeinschaften, die oft gegeneinander vorgehen und alles noch komplizierter machen.