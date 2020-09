"Jim Knopf und die Wilde 13": Eine fliegende Lok und ein vielfältiger Kavanian

Meerjungfrauen und Magnetfelsen

Der unausstehliche Lehrerinnendrache Frau Mahlzahn ist inzwischen rundum vergoldet und zu einem Drachen der Weisheit geworden, der Jim und Lukas teils genau Anweisungen gibt, wie sie es anstellen müssen, um ihren Plan zu verwirklichen, teils mit seinen Botschaften aber auch ziemlich orakelhaft bleibt. Kaum haben sich die zwei Freunde mit ihren intelligenten Lokomotiven eingeschifft, winkt ihnen auch schon eine Meerjungfrau zu und bittet die beiden, einen Magnetfelsen anzusteuern, weil der dringend einer Reparatur bedürfe. In weiterer Folge lernt Lok Emma als Perpetumobil sogar fliegen und legt dann eine Bruchlandung in der Wüste hin; wir bekommen obendrein vorgeführt, dass Lukas seine Bud Spencer-Schläge noch immer nicht verlernt hat – und dann greift die titelgebende Piratencrew endlich an, nachdem sie zuvor Baby-Lok Molly als Geisel genommen hat.