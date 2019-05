"John Wick, Kapitel 3": Alle gegen den Unverwüstlichen

Epos der Unverwüstlichkeit

Es gibt nur einen einzigen Makel, der für viele Fans des Actionfilms wohl gar kein Makel ist: In " John Wick: Kapitel 3" wird wirklich alles auf die Spitze getrieben. Regisseur Chad Stahelski will sämtliche Elemente, die das Killer-Epos ausmachen, noch einmal toppen: ein typisches Symptom des Sequel-Syndroms!

Die coole Atmosphäre des nächtlichen New York weicht einer (zumindest beim Showdown) künstlichen Lichtshow. Wie schon im zweiten Teil gibt es auch diesmal einen Ausflug zu exotischen Schauplätzen außerhalb der schillernden Großstadt. Der handwerklich einzigartige Stil von John Wick, eine Kombination aus Nahkampf und Schießerei, verkommt zur am Fließband gefertigten Massenware. Und die körperliche Unverwüstlichkeit von John Wick wird ins Absurde überhöht: Neben John Wick wirkt Wolverine wie ein weinerlicher Chorknabe, nur ist Letzterer ein Marvel-Superheld mit übernatürlichen Heilkräften.

Oder anders gesagt: Wenn Chuck Norris auf harter Bursche macht, trägt er neuerdings eine Keanu-Reeves-Maske!

Auch beim Versuch, tiefer in die Welt der mysteriösen Killer-Organisation einzutauchen, passieren einige Patzer. Aus dem exklusiven Berufsverband für Auftragskiller wird plötzlich ein allumfassendes Verbrecher-Syndikat. Schließlich weist auch der Plot gegen Ende einige logische Ungereimtheiten auf.

Trotzdem werden wahre Fans von " John Wick: Kapitel 2 – Parabellum" nicht enttäuscht sein. Wie der Action-Overkill in diesem Epos der Unverwüstlichkeit noch einmal überboten werden soll ohne dabei in die Groteske abzugleiten, werden wir in der Fortsetzung sehen. Denn Chad Stahelski will es (mindestens) noch einmal wissen: Der Showdown ist ganz klar auf ein viertes Kapitel ausgelegt.