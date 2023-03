Skarsgård als diabolischer Marquis

Sobald "It"-Star Bill Skarsgård ins Spiel kommt, ist klar, dass dem Titelhelden Böses droht. Der schwedische Darsteller trägt zwar keine Clownsschminke im Gesicht, verkörpert aber als Unterwelt-Boss Marquis de Gramont eine mächtige Bedrohung. Seine Armee von skrupellosen HandlangerInnen will Wick an den gestylten Kragen und der (Wick, nicht der Kragen) muss sich in diversen Metropolen wie New York, Berlin, Paris und Osaka gewohnt schlagkräftig zur Wehr setzen.

Als treue Verbündete erweisen sich einmal mehr die alten Vertrauten Bowery King (Laurence Fishburne) und Hotelbetreiber Winston (Ian McShane). Auf welcher Seite der frühere Freund Caine (Donnie Yen) steht, muss sich erst noch zeigen.