"Judy": Das Wunderkind aus Oz ist alt geworden

Dies ist kein Film über Tarzans Lieblingsaffen, sondern über ein singendes Mädchen, das Weltruhm erlangte. Frances Ethel Gumm, besser bekannt als Judy Garland, trat bereits als Zweijährige erstmals öffentlich auf, bekam ihre erste Filmrolle mit sieben und erhielt mit 18 bei der Oscar-Gala 1940 den Juvenile Award für ihre denkwürdige Rolle als Dorothy in „Der Zauberer von Oz“. Im Privatleben hatte sie weniger Glück und auch mit ihrer Karriere ging es nicht so glanzvoll weiter. 1968, dem Jahr, in dem dieses britische Biopic spielt, kann sie in den USA mit keinen einträglichen Engagements mehr rechnen und nimmt das Angebot zu einer Reihe von Konzertauftritten in London an, obwohl das eine längere Trennung von ihren zwei geliebten Kindern nach sich zieht.