"Kajillionaire": Von der skurrilen Alltagsgeschichte zur queeren Love-Story

Die Dynes sind eine seltsame Familie. Der kauzige Vater Robert (Richard Jenkins) protzt bei jeder Gelegenheit mit seinem breiten Allgemeinwissen, glaubt aber daran, dass er bei einem Erdbeben nichts berühren darf, weil er sonst einen tödlichen Stromschlag bekommt. In Los Angeles, wo die Dynes in einem leer stehenden Büroraum hausen, bebt die Erde öfter. Die gefühlskalte Mutter Theresa (Debra Winger) kann ihrer Tochter Old Dolio (Evan Rachel Wood) keine liebevollen Kosenamen geben, weil sie Emotionen für Heuchelei hält. Das ist wohl auch der Grund für die emotionale Verwahrlosung von Old Dolio, die zwar schon 26 Jahre alt ist, aber wirkt wie ein 17-jähriger Teenager. In der Familie Dyne haben Emotionen nichts verloren, sondern lediglich Professionalität. Denn Vater und Mutter Dyne halten sich selbst für raffinierte Kleinganoven.