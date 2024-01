Neuer Köln-"Tatort": Ein Wirtschaftskrimi in Rückblicken

Dieser "Tatort" aus Köln beginnt ungewöhnlich, nämlich gewissermaßen von hinten: Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) verhören einen Verdächtigen. "Ich bin hier, um meine Geschichte zu erzählen", sagt André Stamm (Rouven Israel). "Und Sie hören mir gefälligst zu." In der Folge "Pyramide", die am Sonntag, 14.1., um 20.15 Uhr auf ORF 2 zu sehen ist, erfahren die Zuschauer in Rückblenden, was passiert ist.

Eigentlich geht es um den Tod eines Rechtsanwalts, der ermordet in seiner Kanzlei gefunden wird. Der Fachanwalt für Verbraucherschutz hatte zuletzt eine Sammelklage gegen die Investmentfirma "Concreta" vertreten. Eben dort hatte André angeheuert - sein alter Armeekumpel Rocko Andersen (Oleg Tikhomirov) hat ihm den Job schmackhaft gemacht. Denn Rocko ist dank "Concreta" zu viel Geld gekommen, hat eine tolle Wohnung und fährt ein dickes Auto. Er ist der "Topseller" der Firma, hat die meisten Kunden angeworben.