"La Vérité": Leben und Lügen lassen

Bevor die alternde Schauspielikone Fabienne( Catherine Deneuve) ihre Memoiren veröffentlicht, bekommt sie Besuch von ihrer Tochter Lumir( Juliette Binoche). Diese arbeitet inzwischen als Drehbuchautorin in New York und reist mit ihrem Schauspieler Eheman Hank( Ethan Hawk) und ihrer gemeinsamen Tochter Charlotte( Clementine Grenier) an. Schon nach dem ersten Abend kippt der Haussegen in der wunderschönen Pariser Villa. Beim lesen der Biografie gerät Lumir in vollkommene Fassungslosigkeit, denn ihre Mutter lügt sich eine Vergangenheit zusammen, die so niemals existiert hat. Während der gemeinsamen Zeit in Paris wird die schmerzhafte Vergangenheit wieder aufgearbeitet und Lumir versucht der Wahrheit auf den Grund zu gehen.

