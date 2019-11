"Lara": Mit 60 fängt das Leben erst richtig an

Es ist keine Übertreibung wenn man sagt, dass Jan Ole Gerster mit „Oh Boy“ 2012 eines der weltweit besten Regiedebüts hingelegt hat. Die lakonische Komödie über einen Studenten in Berlin, der nicht weiß was er mit seinem Leben anfangen soll, wurde mit Noah Baumbachs „Frances Ha“ verglichen und von Filmkritikern zu recht in den Himmel gelobt. Auch an den Kinokassen kam der um nur 300 Tausend Euro gedrehte Abschlussfilm des Berliners gut an und konnte über 350 Tausend Zuseher verzeichnen. Bei all dem Lob wartete nicht nur die deutschsprachige Filmwelt gespannt auf das nächste Werk des talentierten Regisseurs. Sieben Jahre hat es gedauert bis er wieder von sich hören lies, aber das warten hat sich gelohnt.

Kurz und Knackig