"Lloronas Fluch": Die Geister-Bitch will Kinder töten

Exorzismus auf Mexikanisch

Produzent James Wan hat also den nächsten Geist auf uns losgelassen und er weiß, was er seinem Publikum schuldig ist: so gibt es einen kleinen Verweis auf die Dämonenpuppe Annabelle. Auch ein Priester kommt vor, den wir bereits aus diesem gerade erwähnten Horrorfilm kennen - denn ohne kirchlichen Beistand geht auch hier rein gar nichts. Der Gottesmann vermittelt der geplagten Familie nämlich einen Kontakt zu einem mexikanischen Exorzisten und das komplette letzte Filmdrittel ist dann einer großen Geisterbekämpfung gewidmet, die sich innerhalb einer aufreibenden Nacht abspielt. Wer sich hier nachhaltig schrecken lässt, ist selber schuld, da sich dieselben Schockmomente immer wiederholen und auf die Dauer einfach nur noch ermüdend wirken. Im Vergleich zu der Dämonennonne („The Nun“) aus dem Vorjahr (ebenfalls aus dem Hause Wan) ist diese mexikanische Geisterfrau aber geradezu Weltklasse und doch recht unterhaltsam.

Und falls Llorona das ewige Kinderertränken eines Tages zu langweilig wird, könnte sie sich durchaus bei einem Frisör für die Haarwäsche anstellen lassen; dass sie diese Aufgabe perfekt beherrscht, führt sie uns in einer Filmszene vor.

3 von 5 schwarzen Tränen