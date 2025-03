Der erfahrene Stuntman und Stunt-Koordinator Jonathan Eusebio ("John Wick", "300", "Black Panther", "Matrix Resurrections") hat sich bei seinem ersten Job als Regisseur natürlich für Action der heftigeren Sorte entschieden und lässt einen nach außen hin harmlos und sogar langweilig wirkenden Vorstadtmakler im Zeichen der Liebe am Valentinstag in ein richtig schmerzhaftes Abenteuer stolpern. Wie heißt es doch so schön? "Love Hurts - Liebe tut weh"

Zwei Oscar-Stars ohne Aussicht auf Trostpreise

Ke Huy Quan (Oscarpreisträger für "Everything Everywhere All At Once") ist zwar schon fast Mitte 50, aber in Kampfkünsten wohlerfahren. Daher scheint er auch mühelos rund 80 Minuten lang fast pausenlos einstecken und austeilen zu können, und wirkt wie ein jüngerer Woody Allen, der einen auf Jackie Chan macht. Dabei steht ihm eine andere Oscar-Gewinnerin zur Seite: Ariana DeBose ("West Side Story") mischt hier als Bad Girl diverse Gangs auf. Das wirklich Erstaunliche ist allerdings, wie es zwei mit dem höchsten amerikanischen Filmpreis Ausgezeichnete fertigbringen, kurz danach in einem Film wie diesem mitzuwirken, wofür sie nicht einmal mit einem Trostpreis rechnen dürfen.