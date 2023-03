"Luther: The Fallen Sun" auf Netflix: Lohnt sich der Thriller?

Der Streaming-Dschungel wird immer verwirrender und verworrener, Durchblick hat hier eigentlich niemand mehr. Niemand – außer wir bei film.at.Wir wollen euch weiterhin an der Hand nehmen und darauf achten, dass ihr keine falschen Abzweigungen auf den Wegen nehmt, die solch verführerische Namen wir Netflix, Disney+ oder Prime Video tragen.



In unserer neuen Rubrik "Lohnt sich das?" stellen wir euch einmal wöchentlich einen Streamingtitel (Film oder Serie), der in aller Munde ist, vor, nehmen ihn genauer unter die Lupe und fragen für euch die altbekannte Frage: "Lohnt sich das überhaupt?" Lohnt sich es sich, dafür Zeit zu investieren? Ein Abo abzuschließen? Oder ein Abo zu beenden?

Diesmal: "Luther: The Fallen Sun" auf Netflix.