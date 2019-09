„Maradona“: Portrait einer lebenden Legende

Der nun erscheinende Dokumentarfilm konzentriert sich auf die sieben Jahre von Maradona in Neapel, wo er die größten Höhepunkte seiner Karriere erlebte. Man bekommt einen Einblick in seinen damaligen Lebensalltag und den Druck der auf ihn geherrscht hat. Bei seiner Ankunft kämpfte der SSC Napoli um den Klassenerhalt in der italienischen Liga und setzte all seine Hoffnungen auf den für eine Rekordsumme verpflichteten Superstar.

Ikonen-Trilogie