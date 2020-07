"Master Cheng in Pohjanjoki": Chinesische Küche in Lappland

Utopie

„Master Cheng in Pohjanjoki“ besticht durch seinen trockenen Humor und seinen idealistischen Blick auf die Welt. In dieser skurrilen Komödie herrscht bedingungslose Solidarität und gutes Essen hat die Kraft sogar eine Krebserkrankung zu heilen. Regie und Drehbuch stammen von Mika Kaurismäki, dessen jüngerer Bruder Aki es mit seinem lakonischen Humor, zu internationalem Ruhm gebracht hat. Die Geschichte rund um eine heruntergekommene Kneipe hat auch autobiographische Züge, denn die Kaurismäkis waren knapp 20 Jahre lang selber Besitzer einer Bar. Das Geschäft lief zwar blendend aber wegen einer Räumungsklage mussten sie ihren Laden mit dem klingenden Namen Corona-Bar letzten Sommer schließen. Beide Brüder beschäftigen sich in ihren Filmen mit den Problemen der gesellschaftlich Ausgestoßenen und entwerfen in ihren Filmen eine Utopie, die im Spannungsverhältnis zur Realität steht. Sie zeigen nicht die Welt wie sie ist, sondern wie sie sein könnte.