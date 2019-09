„Mein Leben mit Amanda“: Leben nach dem Terroranschlag

„Mein Leben mit Amanda“ fängt wie ein herkömmlicher Coming of Age-Film an. Die Hauptfigur weiß nicht, wie es weiter gehen soll in seinem Leben und verliebt sich in eine junge Frau, die ihm den Weg ins Glück weisen soll. Überraschenderweise ist der Anfang berührend und spannend zu gleich, obwohl man ihn schon zigfach in anderen Filmen gesehen hat. Das liegt vor allem an der fantastischen Stacey Martin, die auch als eine Nebenfigur einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Genau diese gelungene Exposition ist auch für den Schock des Publikums nach dem Terroranschlag verantwortlich. Wie im echten Leben kommt das Attentat aus dem Nichts und hinterlässt eine große Leere.

Unvorhersehbar