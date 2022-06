Kroketten in Latzhosen

Doch zunächst wird diese Hoffnung enttäuscht und man nimmt erstaunt zur Kenntnis, dass bereits der 12-jährige Schuljunge Gru mit den Minions ein Arbeitsverhältnis eingegangen ist: Sie weichen nicht von seiner Seite oder wuseln überall in seinem Haus herum, wo sie im Bedarfsfall als unfallerprobte Innenarchitekten tätig werden.

Immerhin wird dann in einer kurzen Rückblende endlich doch das allererste Zusammentreffen gezeigt und wir erfahren, dass sie sich über ein Stellenangebot bei ihm gemeldet haben. Als Gru den ersten Anblick seiner künftigen Helferlein auf sich wirken lässt, inspiriert ihn das zu einer genialen Beschreibung der Kleinen: "Was sind das für Kroketten in Latzhosen?"

Als netten Nebeneffekt bekommen wir später auch noch mit, wie Doktor Nefario rekrutiert wird.