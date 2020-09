"Mulan" bei Disney+: Opulentes Action-Märchen mit viel Pathos

Schöne Bilder und viel fernöstliches Pathos

Bei " Mulan" hat Disney einen interessanten neuen Weg eingeschlagen. In den USA ist das fernöstliche Action-Märchen erst ab 13 Jahren freigegeben. So eine hohe Altersfreigabe ist auch für Disney-Realfilm ein Novum. Zurückzuführen ist das wohl auf die Action-reichen Kampfszenen, bei denen es auch vorkommt, dass dann und wann Kehlen aufgeschlitzt werden. Gewalt wird aber nur angedeutet, nicht wirklich gezeigt. Dasselbe gilt auch für romantische Liebe, von Sex ganz zu schweigen. Die Anziehung zwischen den Geschlechtern gibt hier lediglich die Gelegenheit zum Kichern. So bleibt auch dieses Disney-Abenteuer ein keuscher und gewaltreduzierter Film für die ganze Familie, zumindest, wenn die Kinder nicht mehr ganz klein sind.

Dafür wird beim Pathos nicht gespart. Zu schönen Bildern wird ein fernöstliches Drama rund um Liebe und Ehre in der Familie heraufbeschworen. Zwar enthält die Geschichte durchaus emanzipatorisch-feministische Elemente – nicht nur bei Mulan, auch bei der Hexe Xian Lang – , aber auch auf die Glorifizierung von Obrigkeit und Patriotismus wird nicht vergessen. Kurz gesagt: " Mulan" ist ganz auf asiatische Märkte, insbesondere China, zugeschnitten. Das ist nicht nur am hemmungslosen Drücken auf die Tränendrüse zu erkennen, sondern auch an der schemenhaften Erzählweise, die eher an Bollywood als an Hollywood erinnert.

Diese Strategie könnte sich bezahlt machen. Denn in China wird "Mulan" in die Kinos kommen, während die Coronavirus-Pandemie den Kinoliebhabern im Westen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Disney hat sich entschieden, "Mulan" nicht ins Kino zu bringen und den Film stattdessen auf der eigenen Streaming-Plattform Disney+ zu veröffentlichen.

Das ist schade, denn die große Leinwand hätte der Film durchaus verdient. Trotzdem ist " Mulan" insgesamt ein opulentes Action-Märchen und eine eher gelungene Realverfilmungen alter Disney-Zeichentrick-Klassiker.

"Mulan" ist ab 4. September bei Disney+ als spezielles Kaufangebot für 21,99 Euro zu sehen. Ab 4. Dezember 2020 ist der Film auch ohne zusätzliche Kosten für alle Abonnenten des Streamingdienstes verfügbar.