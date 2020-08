Netflix-Geheimtipp "Black Spot": Twin Peaks auf Französisch

Schrullige Figuren

Eine der Hauptfiguren ist ein skurriler Staatsanwalt (Laurent Capelluto), der an jeder nur erdenklichen Allergie leidet. Weil er einen früheren Job verbockt hat, wird er nun in eine abgelegene waldreiche Region versetzt, wo der Mobilempfang sehr schecht ist (dhaer der Serientitel), aber die Mordrate erschreckend hoch liegt. Die Ortschaft Villefranche ist ein Grenzstädtchen, doch wir erhalten niemals genaue geografische Auskünfte darüber (zumindest ist bekannt, dass in den Vogesen gedreht wurde). Eine eigenwillige Ermittlerin namens Laurène Weiss (Suliane Brahim) leitet die örtliche Polizeistation und wird dabei von nicht minder schrulligen Kolleginnen unterstützt. Außerdem gibt es einen zwielichtigen Bürgermeister, der ganz unter dem Einfluss seines Vaters steht. Dieser skrupellose Riese mit weißem Bart ist machtversessen darauf aus, im Hintergrund die Fäden zu ziehen. Er hat die Finger in illegalen Geschäften, schreckt vor keiner Gewaltanwendung zurück und setzt ganz auf seine kriminellen Handlanger. Außerdem hat er einen Herzschrittmacher (was in einer Gegend, in der technische Geräte nicht gut funktionieren, doch ein gewisses Risiko darstellt).