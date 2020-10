„Niemals selten manchmal immer“: Ein Plädoyer für Frauenrechte

Neue Gesichter

Die Hauptrolle wird von der Laiendarstellerin Sidney Flanigan verkörpert, die hier das erste Mal vor der Kamera zu sehen ist. Sie besticht durch ein ausdrucksstarkes Gesicht und ihrem minimalistischen Spiel. Statt großer Emotionen stehen hier kleine Gesten im Vordergrund, die ihrer Figur eine subtile Tiefe verleihen. Begleitet wird sie von Talia Ryder, die bereits im Alter von 12 Jahren ihr Broadway-Debüt im Musical "Matilda" gab. Die Entscheidung sich für zwei komplett unbekannte Gesichter zu entscheiden, ist zwar für Hittman nicht ungewöhnlich, aber dennoch ein mutiger Schritt in einer so schnelllebigen Branche. Unterstützt wurde sie dabei von Adele Romanski, die sich in den letzten Jahren zu den wichtigsten Produzentinnen des amerikanischen Independent Films gemausert hat. Sie wurde für "Moonlight“ mit dem Oscar ausgezeichnet und ebnete den Weg für die Karriere von David Robert Mitchell ("It Follows", "Under the Silver Lake").