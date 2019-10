"Nobadi": Niemand kümmert sich um den alten Mann

In „Nobadi“ konzentriert sich Regisseur und Drehbuchautor Karl Markovics auf zwei Figuren, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Einer steht am Ende und der andere am Anfang seines Lebens, der eine ist tief in seiner Heimat verwurzelt und der andere ist nach seiner Flucht auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Man bekommt hier schnell das Gefühl, dass es dem Filmemacher nicht nur um die Geschichte von zwei Menschen geht, die sich näher kommen, sondern dass die großen politischen Fragen im heutigen Europa in Angriff genommen werden. Diese politische Brisanz wird mit mythologischer Symbolik zu einer intellektuell anspruchsvollen aber erzählerisch wenig innovativen Erzählung vermengt, so dass zwar immer ein großer Raum für Interpretationen gegeben ist, die Geschichte aber einen nicht wirklich in ihren Bann ziehen kann.

Es geht ums Eingemachte