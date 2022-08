Ein neuer Film von Oscar-Preisträger Jordan Peele ist immer ein Ereignis, obwohl es ja erst zwei von ihm gegeben hat. Doch "Get Out" und "Us" haben durch Intelligenz und Spannung dem Horror-Genre eindeutig frische Impulse verliehen.

Für "Nope" wurde nun ein eher ungewöhnlicher Schauplatz gewählt, denn die Handlung konzentriert sich vor allem auf eine abgelegene Ranch im wüstenartigen Umland von Los Angeles, wo vierbeinige Hollywoodstars gezüchtet werden – soll heißen: Filmpferde.