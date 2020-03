"Onward - Keine halben Sachen": Der Unterleib des toten Elfen-Vaters ist nicht genug

Ein Unterleib für 24 Stunden

Doch an Ians 16. Geburtstag erhalten sie ein Geschenk ihres verstorbenen Vaters: einen Stock, der es in sich hat, denn mit seiner Hilfe sollen sie den Papa wieder herbeizaubern können. Das klingt eher unheimlich und es wird noch makabrer, denn der Zauber funktioniert nur zur Hälfte, weshalb sie nun ihren Vater bloß von den Füßen bis zur Hüfte zurückgeholt haben (wodurch zugleich der deutsche Nebentitel des Films erklärt wäre). Damit sich auch noch der restliche Körper materialisieren kann, sind einige Anstrengungen erforderlich und die beiden Elfen-Brüder brechen mit dem in einer Hose steckenden Unterleib zu einer echten Abenteuerreise auf. Noch dazu drängt die Zeit, denn die Rückholung des Vaters ist auf 24 Stunden begrenzt – nach Verlauf dieser Frist wird er wieder verschwinden. Während der etwas älterer Barley zumindest eine Erinnerung an den Vater hat, konnte Ian seinen Dad nie kennenlernen, deshalb ist ihm die Komplettierung des Körpers ein besonderes Anliegen. Im Verlauf der folgenden Stunden verwandelt sich der schüchterne Junge unter Anleitung seines rollenspielerfahrenen Bruders immer mehr in einen zweiten Harry Potter, der mit Zauberstab und passendem Spruch wahre Wunder vollbringt, Hindernisse aus dem Weg räumt, über einen Abgrund geht oder gegen einen Steindrachen kämpft. Doch die größte Überraschung erwartet sie erst nach Überwindung aller Schwierigkeiten – die weite Reise endet in einer sehr vertrauten Umgebung und offenbart Ian eine Wahrheit, die eigentlich die ganze Zeit vor seinen Augen gelegen hat.