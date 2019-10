"Parasite": Klassenkampf in der Designervilla

„Parasite“ ist der ungewöhnlichste aber bis jetzt auch beste Film des Kinojahres. Regisseur Bong Joon Ho erlangte seine internationale Bekanntheit vor allem durch seine eindringlichen Genrefilme. In seinem neusten Werk mischt er fast jedes erdenkliche Genre zusammen. Am Anfang glaubt man in einem Sozialdrama zu sitzen, dann wird „Parasite“ zu einer Komödie, anschließend zu einem Liebesdrama, dann kommen Horrorelemente mit ins Spiel und genau als man glaubt diesen Film einordnen zu können, fliegt einem eine Actionsequenz um die Ohren. Diese ständigen Stimmungsschwankungen werden immer populärer im Kino, doch keiner ist in der Umsetzung so gut wie der koreanische Meisterregisseur.

Starkes Ensemble