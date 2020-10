"Pelikanblut" im Kino: Nina Hoss kämpft für ihre Adoptivtochter

Trauma

Obwohl Wiebke mit Nicolina und ihrer Arbeit ausgelastet zu sein scheint, beschließt sie ein weiteres Kind aus Bulgarien zu adoptieren. Als sie die 5 jährige Raya in ihre Arme schließt, ist sie sich sicher, eine Liebe fürs Leben gefunden zu haben. In Deutschland angekommen, fängt jedoch die Fassade des unschuldigen Kindes an zu bröckeln und Abgründe tun sich im engelsgleichen Gesicht auf. Raya ist seit frühester Kindheit traumatisiert und hat ihre Emotionen nicht im Griff. Wiebkes Kampf für eine harmonische Mutter-Tochter Beziehung beginnt.