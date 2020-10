"Peninsula" im Kino: Wer braucht noch Geld nach einer Zombie-Apokalypse?

Brutale Spielchen der Überlebenden

Drei Tage bleiben ihnen, um den gewinnbringenden Auftrag auszuführen und zunächst scheint auch alles nach Plan zu verlaufen. Man hat ihnen die beruhigende Info mit auf den Weg gegeben, dass Zombies bei Nacht ohnehin so gut wie blind und bloß geräuschempfindlich seien - und so pirschen sie sich, vom Hafen kommend, durch die verwüsteten Stadtgebiete voran. Auch der LKW mit all dem Geld ist schnell gefunden, doch dann erregen sie die Aufmerksamkeit von anderen Einwohnern – und das sind keineswegs Untote. Eine verrohte Bande von Militaristen, die ursprünglich zum Schutz der Bevölkerung vorgesehen war, hat in Seoul ihr Lager aufgeschlagen und vertreibt sich die Zeit mit brutalen Spielchen. Aber auch noch andere Überlebende treten in Erscheinung und bieten Jung-seok Hilfe an.