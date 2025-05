Mit "Der Phönizische Meisterstreich" startet ein Film in den Kinos, der wohl nicht deutlicher nach Wes Anderson (56) schreien könnte. Einzig: In den vergangenen Jahren scheint sich die symmetrische Pastell-Optik ein wenig abgenutzt zu haben und seine stets stargespickte Erzählweise etwas zu anekdotenhaft geworden zu sein. Wie sieht es bei seinem neuen Werk aus?

Erfolgsrezept mit Ermüdungserscheinungen?

In aller Regel weiß der Zuschauer, worauf er sich bei einem Wes-Anderson-Film einstellen darf und/oder muss: Schrullige aber liebenswerte Charaktere, geradezu märchenhafte Storyverläufe in ansonsten realistischen Settings sowie jede Menge Situationskomik, der zuweilen tiefschürfende Tragik zugrunde liegen kann. Kurzum: Anderson spielt gerne mit Gegensätzen. Die meisten Fans des Filmemachers sind sich wohl einig, dass ihm die Vermählung dieser drei Aspekte 2014 in "Grand Budapest Hotel" bislang am besten gelungen ist.

Auch wenn ihnen wahrlich nicht die Liebe zum Detail abgesprochen werden darf, bei den beiden Filmen "The French Dispatch" und "Asteroid City" erlebten selbst eingefleischte Anhänger zuletzt leichte Ermüdungserscheinungen. Dass auch "Der Phönizische Meisterstreich" nicht von der bekannten Formel abrückt, zeigen jedoch bereits die Trailer. Wieder sind die Themen Familie, Vaterschaft und Liebe sowie Verlust die treibenden Kräfte hinter der Handlung. Wieder lädt der Streifen zu einer kunterbunten Reise mit Märchen-Einschlag ein.