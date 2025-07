Angesichts der positiven Kritiken zu Staffel eins von "Poker Face", die 2023 veröffentlicht wurde, verwundert es nicht, dass Staffel 2 noch im selben Jahr offiziell von US-Streamingdienst Peacock bestellt wurde. Ab dem 2. Juli starten die zwölf neuen Folgen bei Sky und Wow nun endlich auch in Österreich und Deutschland. Was erwartet Fans der Serie und warum sollten Neulinge die erste Staffel noch schnell nachforschen?

Charlie Cale (Natasha Lyonne, 46) wirkt nur auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Servicekraft in einem US-Casino. Denn sie besitzt die geradezu übernatürliche Gabe, jeder Person umgehend anzusehen, wenn sie lügt. Diese Fähigkeit bringt aber nicht nur Vorteile mit sich: Weil sie durch ihre in die Wiege gelegte Spürnase merkt, dass ihr Casino-Chef Dreck am Stecken hat, findet sie sich rasch ganz oben auf dessen Liste mit Namen, die aus dem Verkehr gezogen werden sollen. Charlies darauffolgende Flucht quer durch die USA hält sie aber nicht davon ab, im Vorbeidüsen den einen oder anderen kniffligen Fall zu lösen.

Never change a winning Grundkonzept

Am Ende von Staffel eins hatte sich Charlie ihrer ursprünglichen Verfolger zwar entledigen können, dafür will ihr nun aber die ebenfalls durchtriebene Casino-Besitzerin Beatrix Hasp (Rhea Perlman, 77) ans Leder. An dem Mix aus Roadtrip-Flucht und Verbrecherjagd mit der charmanten Protagonistin, der Staffel eins zum internationalen Erfolg werden ließ, hat sich also auch in den neuen Episoden nichts geändert.

Der positive Nebeneffekt dieses Grundkonzepts: Die klassische "Fall der Woche"-Erzählung, die in anderen Formaten schnell monoton wirken kann, erhält durch Charlies stetes Weiterziehen Folge um Folge ein neues Setting. Und nicht nur das: Auch zahlreiche Gaststars lassen sich auf diese Weise organisch in die Handlung einbinden.

Waren das in Staffel eins unter anderem Adrien Brody, Ron Perlman, Chloë Sevigny, Nick Nolte und Joseph Gordon-Levitt, um nur einige zu nennen, geht der Star-Reigen in Staffel zwei munter weiter. Ob "Breaking Bad"-Schurke Giancarlo Esposito, "Dawsons's Creek"-Star Katie Holmes, Multitalent Awkwafina oder "Star Trek"-Mime John Cho - sie alle bekommen es in den neuen Folgen mit dem menschlichen Lügendetektor Charlie zu tun. Eine besondere Aufgabe, die hier nicht gespoilert wird, wird hierbei dem dreifach Oscar-nominierten "Wicked"-Star Cynthia Erivo zuteil.